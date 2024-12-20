"هذا محبط لي ولكم" .. كاراسكو يتخلى عن صمته ويشرح أزمته مع الشباب بعد شائعات رحيله!

ماذا قال كاراسكو لجماهير الشباب؟

قرر الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب لكرة القدم، أن يتحدث مع الجمهور برسالة حول أزمة الإصابات مع الليوث، والتي غيبته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

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وتسببت الإصابات، في غياب كاراسكو، عن عدد من مباريات الشباب، ليكتفي باللعب في 7 مباريات بدوري روشن السعودي، بإجمالي 483 دقيقة، سجل خلالها هدفًا في مرمى الخليج بالجولة الثانية، كما شارك في لقاء دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما غاب عن مباراة دور الـ16.

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وأثار كاراسكو جدلًا خلال الفترة الماضية، بعدما ذكرت تقارير بأن الجناح البلجيكي يرغب في مغادرة شيخ الأندية، قبل أن ترد صحيفة "اليوم"، قبل أيام، بأن اللاعب مستمر مع الشباب حتى نهاية عقده، في صيف 2026.

ونشر كاراسكو رسالة إلى جماهير الشباب، عبر منصة (إكس)، قال فيها "مرحبًا بكم يا مشجعي الشباب، أود أن أشارككم تحديثًا سريعًا حول إصابتي، في المباريات الأخيرة، لم أكن في أفضل حالاتي بسبب الإصابات السابقة، أتفهم أن هذا محبط بالنسبة لكم ولي، في الوقت الحالي، أحتاج للتركيز على التعافي بالكامل، لأعود أقوى وأدعم فريقي. شكرًا للجميع على دعمكم، نراكم قريبًا. يلا شباب!".

وتوجهت بعثة الشباب إلى العاصمة القطرية الدوحة، لقضاء برنامج إعداد خارجي خلال فترة التوقف، في ظل مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي، فيما يخضع كاراسكو لبرنامج علاجي وتأهيلي في بلاده، تحت إشراف جهاز طبي متخصص، ومتابعة مستمرة من الجهاز الطبي بالنادي، حيث أظهرت التقارير الطبية التي تلقتها إدارة النادي خلال الأيام الماضية، تحسنًا ملحوظًا في إصابته.

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ويحتل الشباب المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، فيما يعود الليوث من فترة توقف كأس الخليج، بملاقاة الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مواجهة الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري.