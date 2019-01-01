كاراسكو ودراكسلر بدلاء ساني في بايرن ميونخ

تعرف على خطة بايرن ميونخ البديلة حال فشل في ضم ليروي ساني

وضع نادي بايرن ميونخ خطة بديلة للتعاقد مع جوليان دراكسلر من باريس سان جيرمان أو يانيك كاراسكو من داليان يفانج حال فشل في ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي.

كارل هانز رومينيجه، المدير الفني لبايرن ميونخ، أكد اهتمام فريقه بالتعاقد مع ساني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع دراكسلر من صفوف باريس سان جيرمان رغم تمسك اللاعب بالاستمرار مع بطل الدوري الفرنسي.

كما وضع البلجيكي كاراسكو ضمن خططه في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا، إلا أنّ أرسنال الإنجليزي يضعه على رأس أولويات الموسم المقبل.

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ولم يتخلى النادي البافاري عن حلم التوقيع مع هودسون أودوي من صفوف تشيلسي إلا أنّ البلوز يتجه لتمديد عقده والاعتماد عليه بصورة أساسية بعد رحيل إيدين هازارد.

جدير بالذكر أنّ ساني رفض حسم مستقبله وتأكيد استمراره مع مانشستر سيتي مؤكدًا أنّ كل شيء وارد في سوق الانتقالات.