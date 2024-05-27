"كاراسكو بديلًا لبنزيما ورفض تتويج الهلال وفشل صفقة مورينيو" .. مسؤول الشباب يحسم العديد من الملفات النارية!

نائب رئيس الشباب يكشف الكثير من الملفات الخطيرة..

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كشف محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب، عن العديد من الملفات الهامة، حول سر رفض استضافة تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي، على ملعب النادي، وفشل صفقة المدرب البرتغالي مورينيو، فضلًا عن ضم كريم بنزيما وانتقال كاراسكو إلى الاتحاد.

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وقال الناصر، عبر برنامج "برا 18"، "نحن نتكلم عن ركن من أركان الكرة السعودية، الشباب كيان مستقل، ويجب أن نحفظ على شخصية الكيان، أعتقد أنه من حقنا أن نتوج بأول بطولة على ملعبنا، ونكون ذكريات مرتبطة بجماهير الشباب، وأقول لمن صفقوا بعدم قبول الإدارة لاستضافة تتويج الهلال (لا تستعجلوا)، لأن الأمر كان سيحدث مع أي نادٍ آخر، وإذا كانت هناك مشكلة لدى الرابطة فملعب الشباب ليس حلًا بديلًا، كما حدث في واقعة كريستيانو رونالدو، لأن الإدارة رأت إساءة اللاعب ودونتها وقدمنا شكوى رسمية للحفاظ على حقوقنا".

وتحدث الناصر عن سر فشل صفقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلًا "تم فتح مفاوضات مع مورينيو، ليكون جزءًا من المشروع، وفي تصريح سابق لرئيس اللجنة، تمت مكافأة الاتفاق على وجود جيرارد، ولذلك كنا مؤمنين بأن مورينيو سيكون إضافة للمشروع، ووافق بصورة مبدئية، ولكن أرسلنا للاستدامة المالية في الوزارة، وتم رفضها بعد فترة. عندما أختصر عليك الطريق وأجلب أسماءً عالمية، فمن أبسط حقوق النادي أن تسهل أموري، مورينيو كان متقبلًا القدوم في الشتوية ولم يشترط أدوات، ويمكن التحسين في الفترة الصيفية، ولكن الصفقة توقفت ماليًا، وكنادٍ لم نستطع استقطابه دون دعم".

وأضاف الناصر أنه في حالة استمرار آلية الدعم بهذه الطريقة، فمن الصعب تحقيق الدوري ومنافسة أندية الشركات، قائلًا "اليوم ديالو لم يكن من اختيار الإدارة الحالية، ولدينا 3 لاعبين فقط في برنامج الاستقطاب، وهم ديالو وكاراسكو ورومان سايس، وأندية أخرى كافة لاعبيها الأجانب في البرنامج، وراكيتيتش جاء من خزينة النادي، ويفيد المشروع بشكل كبير عبر لقاءاته الإعلامية، على أرض الواقع نحن ملتزمون بكل مشاريع الوزارة، ولكن الميزانية كانت مستنفدة وكان بحاجة للاعبين وفي الشتوية بالكاد كنا نتنفس، وفوجئنا بتغيير النظام ومعايير جديدة ملتزمون بتحقيقها".

وتابع "كان هناك حديث عن نقل كاراسكو إلى الاتحاد، ومن طلبه وسيط، وليس نادي الاتحاد، كما كانت هناك رغبة مُلحّة من كريم بنزيما للانتقال إلى الشباب، وعندما طلبنا فوفانا من النصر، اشترط ضم متعب الحربي، رسالة الشباب أنه لن يتخلى عن ركائزه، ولماذا آخذ نجومًا من الشباب ولا أدعمه؟".

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واستطرد الناصر "ذُكر أن الشتوية لن يسجل فيها أحد، وأن الميزانيات استنفدت، واثنان من أندية الشركات سجلت، نحن فاوضنا بغداد بونجاح كخيار في الشتوية، وقد اشترط تأمين كامل عقده، والعضو الذهبي، الأمير عبد الرحمن بن تركي، أمّن 6 شهور في عقده، ولكن إذا قيدنا بونجاح في الشتوية لكان الأمر اختلف، أتساءل أين الاستدامة المالية؟"

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