كاراسكو بدلًا من ديباي .. عقبة أمام أحلام برشلونة في الميركاتو الشتوي!

برشلونة يحدد أول أهدافه الشتوية.

يرغب برشلونة في التخلص من ممفيس ديباي، حيث يتفاوض مع أتلتيكو مدريد للقيام بصفقة تبادلية بين الفريقين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وكشف تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يرغب في ضم يانيك كاراسكو، في نظير رحيل ديباي إلى الروخي بلانكوس، بينما العقبة الموجود في الصفقة هي أن الأتلتي كان يرغب في وضع أسم لاعب أخر في المقايضة، وهو توماس ليمار.

الجناح البلجيكي كاراسكو محبوب من قبل برشلونة ومن إدارة كرة القدم بقيادة ماتيو أليماني، ولا ينوى برشلونة اتمام الصفقة الإ بشروطه، حيث يرى أنه كان دائمًا الطرف الخاسر في المفاوضات بين الناديين في السنوات الماضية.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سيكون سعيد في حال اتمام الصفقة، في ظل عدم اقتناعه بقدرات اللاعب الهولندي، ورغبته في تدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

الجدير بالذكر أن كاراسكو خاض 23 مباراة هذا الموسم بقيمص أتلتيكو مدريد وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.