كاراجر يتراجع عن خصومة صلاح: ظاهرة ومن أفضل النجوم في تاريخ ليفربول!

صلاح أبهر الجميع...

تلقى محمد صلاح، لاعب ليفربول، الثناء من أسطورة فريقه جيمي كاراجر، بعد المستوى الذي قدمه أمام توتنهام، وقيادة فريقه للفوز بستة أهداف مقابل ثلاثة، في الدوري الإنجليزي.

وحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على حساب توتنهام، في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في مواجهة شهدت تفوق الريدز بستة أهداف مقابل ثلاثة، سجل منهم صلاح اثنين وصنع مثلهما.

وتوترت العلاقة بين الثنائي في الفترة الماضية، وهاجم كاراجر، صلاح في أكثر من مناسبة بعد تصريحات النجم المصري، بشأن تجديد عقده مع الريدز حيث لم يتلقى أي عرض من الإدارة للتجديد حتى الآن.

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وقال كاراجر، عن تألق صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب لقاء توتنهام: "لا يصدق، نحن امام ظاهرة، ربما يكون ضمن أفضل خمسة لاعبين، لعبوا لصالح ليفربول على الإطلاق".

وحطم صلاح، العديد من الأرقام القياسية بعد ثنائية اليوم وتصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وأصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع 10 أهداف أو أكثر، في 4 مواسم متتالية بالمسابقة.

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام إيفرتون، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني.