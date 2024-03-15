"كاذب مثل بينوكيو" .. كورتوا يقصف مدرب منتخب بلجيكا من جديد!

رد ساخر من حارس ريال مدريد

اتهم الحارس تيبو كورتوا، مدرب منتخب بلاده البلجيكي، دومينيكو تيديسكو، بالكذب فيما يتعلق بعودته لكتيبة الشياطين الحمر.

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ومن المعروف أن العلاقة سيئة بين كورتوا وتيديسكو، حين قرر الأخير، منح شارة القيادة للوكاكو وليس نجم ريال مدريد، أثناء إصابة زميلهما كيفين دي بروينه، وهو ما أثار غضب الحارس الذي خرج وانتقد مدربه على العلن.

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وكان كورتوا قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري، ولم يخض أي مباراة مع فريقه ريال مدريد، لكن هناك أنباء إيجابية تؤكد اقترابه من العودة للمشاركة بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي.

ورغم ذلك، فإن الحارس البلجيكي أعلن أنه لن يتواجد رفقة منتخب بلجيكا في يورو 2024، حتى يستطيع أن يعود بصورة مثالية ويشارك في المباريات بشكل تصاعدي للوصول إلى قمة مستواه.

وسئل تيديسكو، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن موقف كورتوا، قبل خوض مواجهتين وديتين ضد أيرلندا وإنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الحالي، ليرد قائلًا: "من المهم أن يعود كورتوا إلى الملعب، فهو أمر جيد له ولريال مدريد".

وعن إمكانية عودة كورتوا للمنتخب البلجيكي في أقرب وقت، علق تيديسكو "لقد جربت كل شيء، كل شيء على الإطلاق".

هذه الكلمات لم تعجب كورتوا الذي لم يتردد في فضح تيديسكو أمام الجميع، حيث علق على تغريدة بها مقطع فيديو لحديث مدربه، بوضع الرمز التعبيري للشخصية الكرتونية "بينوكيو"، في اتهام واضح لمدربه بالكذب العلني.