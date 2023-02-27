كاد يصعد للمدرجات.. فض مشاجرة بين مدرب باريس سان جيرمان ومشجع لمارسيليا

مشاجرة بين كريستوف جالتييه ومشجع لمارسيليا

كان الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، بطلًا للقطة غير مألوفة؛ فالمدرب تشاجر مع مشجع لمارسيليا ومنعوه بالقوة من الوصل إليه بالمدرجات.

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا، أمس الأحد، على مضيفه مارسيليا في الجولة 25 من الدوري الفرنسي الذي يتصدرونه بفارق 8 نقاط عن مارسيليا. وعاد الضيوف بفوز كبير بثلاثية نظيفة من ملعب فيلودروم.

مباراة أمس التي عادل فيها كيليان مبابي رقم إدينسون كافاني، هداف الفريق التاريخي بـ 200 هدف، انتهت بمشاجرة بين جالتييه ومشجع لمارسيليا؛ لا يُعرف لم اندلعت؟ لكن يبدو وكأن المشجع أشعلها بكلمات تفوه بها تجاه جالتييه الذي جن جنونه وكاد يصل إليه في المدرجات لولا جهازه الفني الذين منعوه من ذلك.

وكان مارسيليا قد أقصى باريس سان جيرمان بداية الشهر الجاري من بطولة كأس فرنسا.