كادر رياضي قوي جديد ينضم إلى برشلونة قريبًا

صفقة رابحة إن تمت..

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق لفالنسيا، في إطار عزم الإدارة لتدعيم الإدارة الرياضية بكوادر جديدة.

أليماني قد عُيّن مديرًا عامًا لفالنسيا في مارس من عام 2017، وقد شهدت معه الخفافيش طفرة ملحوظة تمثلت في ضمان الفريق المشاركة في دوري الأبطال موسمين متتاليين والوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، إلى جانب الإنجاز الأكبر بتحقيق بطولة كأس الملك على حساب برشلونة.

إلا أن الخلافات التي نشبت في بداية هذا الموسم بينه وبين مالك النادي السنغافوري بيتر ليم، أدت إلى رحيله عن الخفافيش، نتيجة لرفضه قرار ليم بإقالة المدرب مارسيلينيو لأسباب غير مقنعة.

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برشلونة بدوره يسعى إلى الظفر بخدمات أليماني والذي يبدو مُرحبًا بأن يكون جزءًا من البلوجرانا، إلا أن عائقًا وحيدًا يحول دون إتمام الأمر، وهو بند في عقده مع فالنسيا يمنعه من العمل في أي فريق من الليجا في ظل ارتباطه بعقد في الميستايا - حتى بعد الرحيل -.

وبحسب ما أشارت له التقارير فإن أليماني يدرس حاليًا كيف ينفك من هذا البند في سبيل الانضمام إلى ملعب الكامب نو.

كما كشفت التقارير أن أليماني سوف يتولى مركزًا رياضيًا في برشلونة يسمح له بإجراء التعاقدات والتفاوض إلى جانب العمل الإداري التقليدي.

يذكر أن إدارة برشلونة تُعاني من انتقادات ملموسة في الآونة الأخيرة بسبب سياساتها في سوق الانتقالات، وبوجود شخص بخبرة أليماني، والذي سبق له العمل في ريال مايوركا من قبل أيضًا، فقد تختلف الأمور كثيرًا داخل البلوجرانا.