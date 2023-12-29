كادت تفشل بسبب "البطارية".. تفاصيل طريفة في انتقال نجم فرنسا إلى باريس!

من طرائف الميركاتو التي لا تنسى..

عزز باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الأخير صفوفه بنجم منتخب فرنسا راندال كولو مواني مقابل صفقة تكلفت بكافة بنودها 75 مليون يورو.

هذه الصفقة ظهرت لها قصة في منتهى الطرافة، والغرابة في نفس التوقيت، لأنها تعد من أطرف ما حدث في تاريخ الميركاتو ربما!.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن تلك الصفقة كادت تنهدم في الدقائق الأخيرة للميركاتو بسبب "بطارية هاتف" كولو مواني النقال!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فبينما كان ممثلو اللاعب معه في مطعم يتفاوضون مع رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، نفدت بطارية الهاتف الخاصة بكولو مواني قبل دقائق من نهاية الميركاتو!.

إلا أن الدولي الفرنسي تدارك الأمر بجلبه شاحنًا على وجه السرعة ليواصل مكالمته وتتم الصفقة التي أسالت الكثير من الحبر في الميركاتو الصيفي الماضي.