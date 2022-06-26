كاتب سيرة ليفاندوفسكي: البولندي لن يُضرب عن البايرن وينحدر إلى مستوى ديمبيلي!

البولندي لن يضرب عن البايرن أو يتهرب من فريقه مثل ديمبيلي

علق الصحفي البولندي وكاتب سيرة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، "باول ويلكوفيتش" على موقف مواطنه في نادي بايرن ميونخ.

وكان نجم العملاق البافاري قد طالب إدارة فريقه بتركه يرحل إلى برشلونة، فيما أوضح أكثر من مرة أنه لا يعامل بطريقة جيدة.

وهو الأمر الذي دفع ويلكوفيتش للحديث مع "Sport1" ليوضح أنه يستبعد دخول مواطنه البولندي في "إضراب" عن فريق بايرن ميونخ، لكنه سيتحلى بالعقل.

ماذا قال كاتب سيرة ليفاندوفسكي؟

قال ويلكوفيتش: "ليفاندوفسكي يريد الذهاب لأنني أعتقد أنه استنفد كل شيء في بايرن ميونخ، لا شيء ولا أحد يستطيع إيقافه هناك بعد الآن".

وواصل: "أعتقد أن العلاقة بين ليفاندوفسكي وحسن صالح حميديتش لم تكن أبدًا على وفاق، بشكل خاص".

وتابع: "لا أستطيع أن أتخيل أن روبرت سيضرب لأنني أعتقد أنه من المهم بالنسبة له أن يدعي أنه تصرف بشكل صحيح".

وأضاف: "لقد اتخذ القرارات الصحيحة حتى الآن، كلا الجانبين مدينان لبعضهما البعض كثيرًا، ولا فائدة من تدميره لشيء من هذا القبيل، لا أستطيع أن أتخيل أنه يريد الانحدار إلى مستوى ديمبيلي".

ماذا عن صفقة انتقال ليفاندوفسكي؟

حتى الآن يحاول المهاجم البولندي الخروج من فريق بايرن ميونخ، فيما أوضح المدير الرياضي للعملاق البافاري، حسن صالح، أن روبرت سيستمر مع الفريق لنهاية عقده.

ينتظر برشلونة ما ستؤول إليه الأحداث، وسط مراقبة أيضًا من قبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الأنباء المنتشرة مؤخرًا بإمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن الشياطين الحمر.

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