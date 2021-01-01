كابيلو: يوفنتوس فاز على ميلان رغم غياب رونالدو

البرتغالي لعب المباراة كاملة

علق المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو على مستوى كريستيانو رونالدو في انتصار فريقه يوفنتوس على ميلان في قمة الدوري الإيطالي الأربعاء.

ووُجهت عدة انتقادات لمستوى رونالدو رغم تألق فريقه والعرض الكبير في الانتصار على ميلان بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وقال كابيلو بتحليله للقاء في "سكاي": "بيرلو اليوم فاز دون وجود رونالدو".

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وأضاف: "هي واحدة من أسوأ لقاءات رونالدو منذ قدومه إلى يوفنتوس، لم يكن موجوداً".

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ورغم أنه لعب المباراة كاملة، ولكن لم يساهم النجم البرتغالي في أي من أهداف فريقه الثلاثة، وظهر بعيداً عن مستواه المعهود.

وسجل فيديريكو كييزا هدفين من صناعة باولو ديبالا، بينما أضاف وستون مكيني الهدف الثالث بصناعة من البديل الآخر ديان كولوشيفسكي.

الانتصار أعاد الحياة ليوفنتوس في سباق الصدارة مع قطبي ميلانو بعد مرور 16 جولة من عمر السيري آ.