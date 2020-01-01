كابيلو: مواجهة رونالدو تفرض عليك تسجيل هدفين للتقدم

فابيو كابيلو يتحدث عن تأثير رونالدو مع ريال مدريد قبل أن يرحل ليوفنتوس

تحدث المدرب الإيطالي الكبير فابيو كابيلو حول القوة التي فقدها ريال مدريد برحيل نجمه وهدافه التاريخي كرستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وكان رونالدو قد لعب بقميص ريال مدريد 9 سنوات سجل فيها أكثر من 400 هدف ليحطم رقم راؤول جونزاليس كهداف تاريخي للفريق الملكي.

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وإضافة إلى الأرقام الفردية، فقد حقق ريال مدريد 4 ألقاب لدوري الأبطال بتواجد رونالدو، والذي يعد أيضًا الهداف التاريخي للبطولة الأعرق.

وحول ذلك، قال فابيو كابيلو إن مواجهة ريال مدريد بتواجد رونالدو كانت تفرض على الخصوم تسجيل هدفين من أجل التقدم في النتيجة، حيث أن تواجد صاروخ ماديرا يعني التاخر بهدف.

وأضاف: "لقد فقد ريال مدريد قوة كبيرة في تسجيل الأهداف وتحويل الفرص إلى المرمى برحيل رونالدو، حيث كان يسجل كثيرًا ويحسم العديد من المواقف الصعبة"

وتابع: "بصفتي محلل رياضي حالي، كنت أقول دائمًا قبل المباريات إنه إذا كنت ترغب في التقدم على ريال مدريد أو برشلونة بتواجد رونالدو وميسي فإنه عليك تسجيل هدفين، ذلك لأن البرتغالي والأرجنتيني سيسجلان على الأقل هدفًا واحدًا"

وأردف: "حدث نفس الشيء خلال الفترة التي قضيتها مع ميلان، عندما كان يأتي وقت اللعب في سان سيرو، كان هناك لاعبون كبار يشعروا وكأنهم خاسرين"

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يذكر أن ريال مدريد قد عانى كثيرًا بعد رحيل كرستيانو رونالدو، حيث أنهى الموسم الأول بعد رحيله دون ألقاب، بينما يعاني خلال الموسم الحالي من ضعف السجل التهديفي مقارنة بالسنوات الماضية.