كابيلو: ريال مدريد أنهى احتكار برشلونة ورحيل فالفيردي فاجئني

كابيلو يتحدث عن صراع ريال مدريد وبرشلونة وصراعه مع رونالدو

قال أسطورة التدريب الإيطالي فابيو كابيلو إن ريال مدريد نجح في إنهاء الاحتكار البرشلوني لكرة القدم في إسبانيا في السنوات الأخيرة.

وكان كابيلو قد مر من بوابة الدوري الإسباني عبر ريال مدريد في حقبتين، ونجح في كليهما في التتويج بلقب الدوري الإسباني في 1997 وفي 2007.

وحول المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة قال كابيلو إن ريال مدريد نجح في إنهاء هيمنة الفريق الكتالوني على مشهد كرة القدم في إسبانيا.

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وأضاف: "ريال مدريد نجح بالفعل في العودة إلى قمة المشهد المحلي في إسبانيا وإنهاء الاحتكار الذي قام به برشلونة في السنوات التي سبقت هذا العام"

وتابع: "سقوط برشلونة بهذا الشكل كان غريبًا بالنسبة لي، ورحيل إرنستو فالفيردي كان مفاجئًا، ولم يكن الوقت يسمح بالتأقلم مع فلسفة كيكي سيتيين الذي تولى المهمة في ظروف صعبة"

وأردف: "كريم بنزيما يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق، لقد أثبت أحقيته بكل ما حصل عليه من ألقاب، لقد تحمل المسؤولية التي لم يتحملها عندما كان يشارك كريستيانو رونالدو في الخط الأمامي"

وفيما يخص مشاكله مع رونالدو الظاهرة والتي فتح المجال حولها مؤخرًا قال: "لقد كان لاعبًا فذًا، ولكن المشاكل التي واجهناها لم تكن حول قدراته"

وأكد: "ليونيل ميسي عبقري وبالنسبة لي هو الأفضل على الإطلاق، ميسي هو ميسي دائمًا أيًا كانت المعطيات، وبالمناسبة أردت التعاقد معه حين كان شابًا في السابعة عشر من عمره"

وحول المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قال: "بالنسبة لي أرشح مانشستر سيتي للتويج بالبطولة الأوروبية الأغلى، بايرن ميونخ كذلك يقدم أداء مميزًا"

"زيدان لاعب فاشل ومدرب ناجح"

يذكر أن ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم متفوقًا على برشلونة، ولا تزال منافسات دوري أبطال أوروبا تنتظرهم هم وبرشلونة والبقية.