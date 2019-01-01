كابيلو: رونالدو لم يراوغ أي لاعب آخر ثلاث سنوات

فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق ليوفنتوس يعلق على حادثة كريستيانو رونالدو في مواجهة ميلان.

انتقد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لنادي يوفنتوس تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والبيانكونيري الحالي في مواجهة ميلان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كابيلو خلال تحليله للمباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن رونالدو أصبح بعيدًا عن مستوياته التي كان عليها قبل سنوات.

وقال فابيو كابيلو: "كريستيانو رونالدو لم ينجح في تجاوز أي مدافع بالمهارة خلال آخر ثلاث سنوات من مسيرته الكروية".

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وأضاف: "داخل الصندوق رونالدو يبقى أفضل لاعب في العالم لكن بدنيًا لا أراه بنفس القوة التي كان عليها خلال الموسم الماضي".

وكان كريستيانو رونالدو قد تم تغييره في الدقيقة الـ ٥٥ من عمر اللقاء لصالح الأرجنتيني باولو ديبالا صاحب الهدف الوحيد في المباراة.

جدير بالذكر أن تغيير رونالدو هو الثاني على التوالي بعد تغييره في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة أمام لوكوموتيف موسكو.