كابيلو: تعاقد يوفنتوس مع دي ليخت سينهي الكالتشيو قبل بدايته

فابيو كابيلو يتحدث عن احتمالية تعاقد يوفنتوس مع ماتياس دي ليخت

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي الكبير والمدير الفني السابق ليوفنتوس فابيو كابيلو إن انتقال ماتياس دي ليخت إلى البيانكونيري سينهي الدوري الإيطالي قبل بدايته.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى اقتراب تعاقد يوفنتوس مع المدافع الشاب ماتياس دي ليخت بعد منافسة شرسة مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

ومع اقتراب دي ليخت من يوفنتوس، يرى فابيو كابيلو أن انضمام المدافع الهولندي الشاب إلى السيدة العجوز سيوسع من الفارق بين جودة اليوفي والبقية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وقال كابيلو: "أعتقد أن دي ليخت سيكون إضافة قوية ليوفنتوس، سواء على مستوى الحاضر أو المستقبل، هو أحد أفضل المدافعين في العالم حاليًا وسيتطور كثيرًا في بيئة خصبة كيوفنتوس"

وأضاف: "انضمام دي ليخت إلى يوفنتوس سيوسع الفجوة بين اليوفي وباقي أندية إيطاليا، من الممكن أن نقول أنه سيجعل الدوري الإيطالي ينتهي قبل بدايته"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت كان قد شغل الرأي العام في الشارع الرياضي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد اهتمام العديد من الأندية الكبرى به.