"كابوس يعاني منه بسبب الهلال وهذا الرجل يخشاه نجوم الزعيم!" .. إيجالو يكشف الأسرار

أوديون إيجالو يتحدث عن فترته مع نادي الهلال

SHAHID

كشف النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم نادي الوحدة السعودي الحالي، عن "كابوس" يُعاني منه - حتى الآن -؛ بسبب فترته مع فريق الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إيجالو لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في الفترة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023، مسجلًا 43 هدفًا ومتوجًا ببطولتين رسميتين.

وأوضح إيجالو في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، أنه يتذكر يوميًا تلك "الفرصة الضائعة"؛ في إشارة على الأغلب إلى الهدف الذي أهدره في الثواني الأخيرة من نهائي دوري أبطال آسيا، أمام نادي أوراوا رد ديموندز الياباني، والذي حرم الزعيم من اللقب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

النجم النيجيري قال في تصريحاته: "حتى اليوم.. اتذكر تلك الفرصة الضائعة، في كل مرة أذهب فيها إلى النوم".

وأشاد أوديون إيجالو، بقوة شخصية فهد المفرج، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الهلال، مؤكدًا على أن جميع لاعبي الفريق، يخافون منه، وأنه سبب رئيسي في نجاحات النادي.

ووصف إيجالو، الهلال بـ"النادي الأوروبي"؛ مشددًا على أن هذا الأمر، لن يعرفه ويتأكد منه سوى النجوم الذين سبقوا ولعبوا في القارة العجوز.

SHAHID