كابوس ضربات الجزاء يتواصل لجيسوس دون تدخل جوارديولا

جابرييل جيسوس يضيع ركلة الجزاء السادسة من آخر 10 ركلات جزاء سددها مع مانشستر سيتي

واصل المهاجم الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي السجل السيئ في ضربات الجزاء خلال رحلته مع فريقه.

وأضاع جابرييل جيسوس ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي خلال مواجهة شيفلد يونايتد في شوط المباراة الأول من اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل الحارس الإنجليزي الشاب والمتألق منذ بداية المباراة رحلة تألقه ليتصدى لركلة الجزاء التي احتسبت للسيتي بعد عرقلة رياض محرز داخل منطقة الجزاء.

وبذلك، يكون جابرييل جيسوس قد وصل إلى الركلة رقم 6 التي يهدرها من أصل آخر 10 ضربات جزاء سددها بقميص مانشستر سيتي، أي بنسبة فشل وصلت إلى 60%.

ويعد هذا الأمر غريبًا حيث تتواصل أولوية جيسوس في تسديد ركلات الجزاء بالنسبة لمانشستر سيتي في حال لم يكن سيرخيو أجويرو في الملعب.

ويعد هذا غير مفهوم فيما يتعلق بالمدرب بيب جوارديولا الذي لم يقرر إبعاد جيسوس عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أثبت عدم قدرته على إتقان تسديدها.

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يذكر أن رياض محرز قد أضاع ركلة جزاء حاسمة أمام ليفربول في الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يسدد ركلة جزاء واحدة، رغم أنه هو من تحصل على تلك الركلة أمام شيفلد وطالب بداية بتسديدها بنفسه.