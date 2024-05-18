كابوس جديد في برشلونة.. قرارات تشافي تفجر غضب لابورتا!

ماذا يحدث داخل أروقة النادي الكتالوني؟

يبدو أن برشلونة لن يكتب له الاستقرار قريبًا، إذ يعيش الفريق حالة من الغضب، وسط تقارير تشير إلى أن الرئيس جوان لابورتا قرر إقالة المدرب تشافي هيرنانديز، بعد تصريحاته التي اعترف فيها بصعوبة منافسة ريال مدريد والأندية الأوروبية بسبب الوضع الاقتصادي.

وحسب صحيفة "سبورت"، فإنه من ضمن أسباب غضب لابورتا من تشافي هو استياء بعض اللاعبين الكبار، ويأتي على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، الذي جرى استبداله في العديد من المباريات مؤخرًا.

وأضافت: "حالة أخرى هي جواو فيليكس، الذي لديه أيضا وكيل له وزن كبير في برشلونة مثل مينديز، وفقد البرتغالي الصدارة وفي المباريات الأخيرة قام بالإحماء لفترة طويلة حتى لا ينتهي به الأمر بالمغادرة".

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وأوضحت أن "التعامل مع أراوخو كان معقدا أيضا، إذ واجه أياما صعبة بعد طرده ضد باريس سان جيرمان وتصريحات جوندوجان اللاحقة (بتحميله مسؤولية الخسارة)، كما أن رافينها سئم من كونه في كثير من الأحيان أحد أوائل اللاعبين الذين يتم استبدالهم".

وختمت: "أصر تشافي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة على أن شيئا لم يتغير، والرئيس لم يبلغه بأي شيء، وهي رسالة لتقليل الضوضاء التي سيتعين علينا معرفة المسار الذي سلكته في الأيام المقبلة".