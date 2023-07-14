"لا يجد ما يأكله" .. بطل العالم مع إسبانيا يرد بقوة على أنباء إعلان إفلاسه!

رد لاذع عبر تويتر من النجم السابق

انفجر بطل العالم السابق في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا خوان كابديفيلا عبر وسائل التواصل الاجتماعية عقب شائعات إفلاسه.

الظهير الأيسر اعتزل اللعب في 2017 عقب مشوار حافل كانت أبرز محطاته مع فياريال وإسبانيول حيث يعمل حالياً كمتحدث إعلامي.

وخرجت "El Futbolero" بتقرير قالت فيه إن اللاعب السابق أعلن إفلاسه ويعاني من الفقر لدرجة أنه لا يجد الطعام بعد أن كان بطلاً للعالم مع إسبانياً وبليونيراً.

كابديفيلا رد عبر حسابه على تويتر بقوة وكتب: "وسيلة الإعلام هذه كتبت كلاماً جعل المحامي الخاص بي يتواصل معهم ويسبب المشاكل، والآن لا يردون على الرسائل".

وأتبع: "Forocoches (مطعم شهير) هل أدفع ثمن عشائي؟، وإذا أراد ديفيد برونكانو (صحفي شهير) معرفة أين أتناول طعامي سأخبره"، التعليقات التي لاقت تفاعلاً كبيراً حتى من المطعم نفسه الذي وصف الصحافة بالرديئة في معظمها وطالب اللاعب بتجاهل أخبارها.