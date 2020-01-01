"كأن كرة القدم توقفت منذ أشهر"

ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان يؤكد أنه يفتقد لعب كرة القدم مع زملائه في الفريق الباريسي.

أعرب اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان عن قلقه من الوضع الحالي في ظل توقف كرة القدم حول العالم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيراتي ونقلتها صحيفة "لو باريزيان" وأكد خلالها أنه يشعر وكأن كرة القدم تغيب منذ أشهر عديدة.

وكانت كرة القدم قد توقف في إيطاليا وفرنسا ومعظم دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا بشكل خطير وصعوبة السيطرة عليه في الوقت الحالي.

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وقال فيراتي: "لدي شعور كأنه مر عامًا دون أن نلعب كرة القدم في ملاعبنا وبين جماهيرنا، أفتقد الكثير من المشاعر حقًا، بالأخص الاحتفال بعد الأهداف".

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وأضاف عن الحجر الصحي: "البقاء في المنزل غير مريح لكننا نحاول الاستفادة منه قدر الإمكان، أتقرب من عائلتي وأتدرب في كل يوم للحفاظ على نفسي، أيضًا أحب القيام ببعض الرياضات العقلية".

أردف عن نجوم باريس سان جيرمان: "أفتقد زملائي بشكل واضح، لكننا نتواصل بشكل يومي ونتحدث عن العديد من الأمور".

وأكمل: "كنت أمنع نفسي من الخروج بالفعل قبل أن يتفاقم الأمر، بالتحديد قبل مباراة بوروسيا دورتموند عندما كان الأمر لا يبدو خطيرًا، لكن كنت أحب أن أبقى حذرًا لأنني لن أعرض نفسي فقط للخطر بل عائلتي كلها".

جدير بالذكر أن موقف فيراتي في غاية الصعوبة حيث تمر بلده إيطاليا بأسوأ فتراتها بالمرض المميت، بينما تسير فرنسا على نفس النهج في الأيام الأخيرة.