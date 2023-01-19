فيديو | خلطهم سالم بسرعته .. أسقط حكيمي وطرد خوان بيرنات

التورنيدو أجبر باريس سان جيرمان على استكمال مباراة كأس موسم الرياض بعشرة لاعبين فقط

Shahid

رغم انتهاء الشوط الأول من مواجهة كأس موسم الرياض دون إحراز سالم الدوسري؛ جناح أيسر نجوم الهلال والنصر، لأي هدف، لكنه وضع بصمته في الشوط بطريقته الخاصة.

نجوم الزعيم والعالمي يلتقون حاليًا بنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

شوط اللقاء الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، لكن كان لقطة الطرد أيضًا من ضم الأبرز في الشوط.

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الدقيقة 39 من عمر المباراة، شهدت انطلاقة للدوسري من وسط الملعب، تداخل معه في البداية الظهير المغربي أشرف حكيمي، لكنه لم يفلح لإيقافه، ليلحق به خوان بيرنات، الذي اضطر لاستعمال التدخل العنيف، لإيقاف سرعة التورنيدو ومنعه من انفراد صريح بالحارس كيلور نافاس.

وأشهر حكم المباراة القطري عبد الرحمن الجاسم لإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه لاعب الفريق الباريسي، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

يذكر أن كريستيانو رونالدو أحرز ثنائية الفريق السعودي في الشوط الأول، فيما سجل ليونيل ميسي وماركينيوس ثنائية الفريق الفرنسي.

Shahid