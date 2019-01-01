عبد المجيد الصليهم: لم أحتفل بهدف الشباب ضد شباب الأردن

الشباب السعودي استطاع هزيمة شباب الأردن الأردني بهدف قاتل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطلة

أشاد عبد المجيد صليهم نجم وسط الشباب بنتيجة فريقه ضد شباب الأردن في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطلة، مؤكدًا أن الفوز هو الأهم في المباراة.

وكاد الشباب أن يخضع لتعادل سلبي مخيب مع ضيفه الأردني على ملعب الملز، لكن تمريرة عارضية حالفها الحظ من حسن معاد تحولت إلى تسديدة ودخلت مرمى رشيد عبد الله عند الدقيقة الـ90 من اللقاء.

حسن معاذ: حققنا نتيجة إيجابية أمام منافس صعب

وقد تحدث الصليهم لقناة أبو ظبي الرياضية عقب المباراة مؤكدًا أنه لم يحتفل لأن الهدف كان من تمريرة عرضية ولم يكن مقصودًا.

مضيفًا "الحمد لله على النتيجة والفوز، نتيجة إيجابية ويبقى لنا شوطًا ثانيًا في عمان، الأهم أن النتيجة كانت إيجابية، والأداء لم يكن قويًا نتيجة الإرهاق وتقارب مواعيد المباريات".

"الجميع بذل أقصى جهده في المباراة لكن لم يُحالفنا التوفيق في التسجيل، وقد رأينا كيف حالفنا الحظ في تمريرة عرضية تحولت لهدف من حسن معاذ. لم أحتفل معه لأنه كان تمريرة عرضية".

وأضاف الصليهم حول غياب التسديدات على مرمى شباب الأردن "حاولنا التسديد لكن لم تتح لنا الفرصة أبدًا، لذا حاولنا اللعب من الأطراف".