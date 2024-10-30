قرعة كأس الملك | كلاسيكو ناري بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي .. و"قاهر النصر" يصطدم بالقادسية

مواجهات ساخنة مرتقبة في أغلى البطولات..

أجريت مساء اليوم الأربعاء "30 أكتوبر"، في العاصمة السعودية الرياض، قرعة دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ويشهد ربع نهائي أغلى الكؤوس، "غياب" العديد من الأندية الكبيرة؛ أبرزهم النصر والأهلي والاتفاق؛ مع تواجد كل من الهلال والاتحاد والشباب والتعاون والقادسية والرائد والفيحاء والجبلين.

وبعد وداع الأهلي في دور الـ32.. جاء الدور على النصر لـ"الإقصاء" من البطولة؛ بخسارته أمام التعاون (0-1)، مساء أمس الثلاثاء، عى ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات ثمن النهائي.

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أما المفاجأة الأكبر في ثمن النهائي؛ تمثلت في خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الذي يدربه الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، بـ"هدف مقابل ثلاثة" أمام الجبلين، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين، عن كلاسيكو ناري بين الهلال والاتحاد، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى مباراة قوية بين التعاون والقادسية.

وفيما يلي.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي

* المباراة الأولى: الشباب - الفيحاء.

* المباراة الثانية: الرائد - الجبلين.

* المباراة الثالثة: الهلال - الاتحاد.

* المباراة الرابعة: التعاون - القادسية.

ويُلعب دور ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، تُقام على أرضية ملعب الفريق الذي كُتِب اسمه أولًا؛ على سبيل المثال: المباراة الأولى تم اختيار الشباب أولًا؛ إذًا فهو سيستضيف مواجهته أمام الفيحاء، على ملعبه ووسط جماهيره.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل الإيجابي (1-1).