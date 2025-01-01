لمدة 18 يومًا .. اللجنة الأولمبية القطرية تعلن تفاصيل بطولة كأس العرب للمنتخبات

تعرف على تفاصيل بطولة كأس العرب للمنتخبات

أعلنت اللجنة الأولمبية بشكل رسمي، عن التفاصيل التي تخص بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي ستستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي.

وكانت قطر قد استضافت بطولة كأس العرب عام 2021، والتي توج بها المنتخب الجزائري، بعد الوصول إلى النهائي مع نظيره التونسي، في بطولة نالت إعجاب الجميع.

ونشرت اللجنة الأولمبية بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني، بيانًا تُعلن فيه عن رزنامة الأحداث والبطولات الرياضية لعام 2025 بدولة قطر، والتي من ضمنها استضافت كأس العرب.

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وكشفت اللجنة عن أن كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، وأن جميع المباريات ستقام على ملاعب كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إجراء قرعة كأس العرب في وقت لاحق من العام الجاري، لتحديد مجموعات البطولة المنتظرة.