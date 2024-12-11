"فريدة من نوعها" .. جياني إنفانتينو يتغنى باستضافة السعودية لكأس العالم 2034

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحدث عن ملف السعودية 2034

أشاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، باستضافة السعودية لمنافسات كأس العالم 2034، وذلك قبل الإعلان بشكل رسمي عن إسناد المشاركة للمملكة.

وحصل الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034 على تقييم 419.8 من 500، كأعلى تقييم في تاريخ تنظيم بطولات كأس العالم.

وقال إنفانتينو خلال تصريحات بالكونجرس الاستثنائي لـ"فيفا": "بطولة كأس العالم 2034 ستكون أول نسخة بعد المئوية الأولى، وستكون فريدة من نوعها".

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وأضاف: "أنا سعيد جدًا بهذا الإجماع الكامل من كافة الاتحادات بشأن الملف السعودي، والمشهد يتصاعد في عالم كرة القدم، حيث عدد المستضيفين والمشاركين في بطولات فيفا، دعونا نوحد العالم بكرة القدم".

وتستضيف السعودية منافسات بطولة كأس العالم 2034، حيث أعلنت عن 15 ملعبًا في ملفها المقدم إلى الاتحاد الدولي، في 5 مدن مختلفة.