كأس العالم يدفع كافاني للاستمرار في أوروبا

كشفت عدة تقارير صحفية أن الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني يرغب في الاستمرار بصفوف أحد الأندية الأوروبية حتى العام 2022.

وينتهي عقد الهداف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، دون وجود أي مؤشرات حول تجديده.

وخلال موسم الانتقالات الشتوية الأخير، كان كافاني قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان تجاه مانشستر يونايتد، ولكن المقابل المادي عطل إتمام الصفقة.

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وباستمراره في فريقه الحالي، يبدو أن كافاني سيرحل مجانًا الصيف المقبل، حيث ربطته الصحف بالانتقال إلى بوكا جونيورز أو الانضمام إلى أحد أندية الدوري البرازيلي.

ولكن وفقًا لتقارير أخيرة، فإن كافاني لا يبحث عن العودة إلى أمريكا اللاتينية، حيث يبحث عن عرض أوروبي آخر يضمن له الاستمرار في القارة العجوز.

ويريد كافاني الاستمرار في الدوريات الأوروبية حتى عام 2022، ليصل إلى كأس العالم وهو في أفضل حالاته، مؤكدًا أنه لا يخطط للعودة إلى بلاده أو إلى الأرجنتين في الوقت الحالي.

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يذكر أن كافاني قد انضم إلى باريس سان جيرمان خلال صيف العام 2013، وفي أقل من 7 مواسم نجح في أن يصبح الهداف التاريخي للنادي محطمًا رقم زلاتان إبراهيموفيتش.