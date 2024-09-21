"سنرى بعد المونديال" .. ياسين بونو يقلق جماهير الهلال بتصريح عن عودته إلى أوروبا!

الحارس المغربي يتحدث عن الكلاسيكو

كشف ياسين بونو، حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب، موقفه من العودة إلى أوروبا في المستقبل، مشيرًا إلى أن كل شيء وارد بعد كأس العالم 2026.

وقال بونو في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "العودة إلى أوروبا؟ أحاول الاستمتاع بهذه المرحلة في السعودية وتقديم أفضل ما لدي. عندما ينتهي كأس العالم 2026، سنرى ما يمكن أن يحدث، هناك العديد من المفاجآت في سوق الانتقالات وكرة القدم مختلفة تمامًا عن ذي قبل".

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وتحدث ياسين بونو عن مباراة القمة المرتقبة بين الهلال والاتحاد، قائلًا: "مواجهة الاتحاد من أهم مباريات الكرة السعودية ونحن متحمسون للفوز عليهم. ليس من السهل الحفاظ على القمة، خصوصًا إذا كنت البطل، لكن زملائي في الفريق لديهم عقلية الفوز واعتاد الهلال تاريخيًا على الفوز".

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وأضاف: "هناك فارق بين ديربي إشبيلية وبيتيس في إسبانيا ومباراة الاتحاد والهلال، ديربي إشبيلية أكثر ملائمة للعائلة لأن الفريقين من نفس المدينة، أما الكلاسيكو هنا بين فريقين من مدن مختلفة في مواجهة بعضهما البعض، مثل ريال مدريد وبرشلونة".

وواصل بونو: "الهلال فريق لديه الكثير من التاريخ ويلعب دائمًا تحت ضغط، الحياة هنا مختلفة نحن نتدرب في فترة ما بعد الظهر وكل شيء يتغير بهذا المعنى. يتعين على اللاعبين العظماء التكيف مع كل شيء وتقديم أفضل ما لديهم".

واردف: "لم أتحدث مع براهيم دياز بعد، لكنه فتى عظيم ونبيل، وأتمنى له الشفاء العاجل. لقد تأقلم بشكل جيد للغاية مع منتخب المغرب، فهذا أمر إيجابي ونحن سعداء لأنه اختار تمثيل أسود الأطلس".

وختم بونو: "نيمار يواصل برنامجه العلاجي، سوف يتعافى تمامًا قريبًا ونحن جميعًا نتطلع إلى تواجده معنا".