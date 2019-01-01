كأس العالم للسيدات| نيفيل يدين سلوك لاعبات الكاميرون

مدرب إنجلترا يرفض التعاطف مع الطرف الخاسر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أدان فيل نيفيل مدرب منتخب إنجلترا للسيدات سلوك لاعبات منتخب الكاميرون خلال مباراة الفريقين اليوم.

وكانت لاعبات الكاميرون قد اعترضن بشكل واسع على احتساب الهدف الثاني للإنجليز ، إلى حد الدموع واتهام فيفا بالعنصرية وصولاً إلى الاقتراب من مغادرة الملعب والانسحاب!

وقال نيفيل عقب المباراة لبي بي سي سبورت:"لم تكن مباراة في كأس العالم على صعيد السلوك الذي أريد رؤيته من اللاعبين، هذا يحدث أمام العالم ولا يمكنني الوقوف هنا والقول بأنني استمتعت به، لاعباتي لم يستمتعن بذلك".

وأضاف:"الكثير من الفتيات الشابات حول العالم كانوا يشاهدون هذا السلوك، بالنسبة لي هو ليس صحيح ولا يمكنني الوقوف والقول أنه من الرائع وصولنا إلى ربع النهائي، لأنه بات هناك صورة أكبر".

وأوضح:"هذا السلوك خاطئ لأنه يمس بصورة كرة القدم النسائية، والآن العالم كله يعرف بشأن فريق رفض اللعب، ليس لدي أدنى تعاطف".

يذكر أن منتخب إنجلترا فاز على الكاميرون 3-0 في تلك المباراة بدور الـ16 ليضع قدمه في ربع النهائي.