كأس العالم للسيدات| رابينو ترفع الكرة الذهبية والحذاء الذهبي

توجت ميجان رابينو نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في كأس العالم، عقب التتويج باللقب على حساب هولندا بهدفين دون رد.

على الناحية الأخرى كانت الكرة الفضية من نصيب لوسي برونز لاعبة المنتخب الإنجليزي.

أما عن الكرة البرونزية فقد كانت من نصيب الولايات المتحدة أيضاً، للاعبة روز لافيل.

وسجلت رابينو ولافيل هدفي المنتخب الأمريكي في شباك هولندا لتفوز البلاد بكأس العالم للمرة الرابعة.

34 Y 2 D - Megan Rapinoe (34 years, 2 days) is oldest player ever to win the #FIFAWWC Golden Boot or Golden Ball awards. Ageless. pic.twitter.com/6yqa9B8EiO