محمد أبو تريكة عن قرعة كأس العالم للأندية: الأهلي معه ليونيل ميسي والوداد "معاه ربنا"

القرعة أوقعت العملاق المصري مع إنتر ميامي

أبدى المصري محمد أبو تريكة سعادته بقرعة كأس العالم للأندية 2025، وخاصة تواجد فريقه السابق، الأهلي المصري، مع إنتر ميامي، الذي يضم الأسطوري ليونيل ميسي بين صفوفه، في مجموعة واحدة.

أبو تريكة ظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يُرحب خلاله بالمغربي يوسف شيبو في استوديوهات "بي إن سبوتس" وقد تحدثا خلال مقطع فيديو عن قرعة مونديال الأندية الخاصة بالأهلي والوداد المغربي.

الأهلي وقع في القرعة بجانب إنتر ميامي وبورتو وبالميراس فيما كان نصيب الوداد في مجموعة صعبة جدًا ضمت بجانبه مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

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شيبو سأل أبو تريكة عن رأيه في القرعة، فأجاب "القرعة كانت جيدة للأهلي، معه ميسي. الوداد؟ معاه ربنا"، في إشارة إلى صعوبة مهمة الفريق المغربي في التأهل للدور التالي.

يُشار إلى أن كأس العالم للأندية 2025 سيُقام في أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.