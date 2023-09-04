تاريخ العرب في كأس العالم للأندية، أفضل المراكز، وأكثر الدول تمثيلًا

العرب لم يغيبوا عن مونديال الأندية سوى في نسختين فقط ..

منذ انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في عام 2000، والحضور العربي كان حاضرًا بشكل شبه دائم، بأول مشاركة لناديي الرجاء المغربي والنصر السعودي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016.

وقبل انطلاق فاعليات البطولة لهذا العام، والتي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، نستعرض معكم بالتفصيل تاريخ المشاركات العربية في البطولة

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ما هو تاريخ مشاركات العرب في كأس العالم للأندية؟

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المركز النادي العام السادس النصر - السعودية 2000 السابع الرجاء - المغرب الرابع الاتحاد - السعودية 2005 السادس الأهلي - مصر الثالث الأهلي - مصر 2006 الرابع النجم الساحلي - تونس 2007 السادس الأهلي - مصر 2008 السابع أهلي دبي - الإمارات 2009 السادس الوحدة - الإمارات 2010 الثالث السد - قطر 2011 السادس الترجي - تونس الرابع الأهلي - مصر 2012 الثاني الرجاء - المغرب 2013 السادس الأهلي - مصر الخامس وفاق سطيف - الجزائر 2014 السابع المغرب التطواني - المغرب السادس الوداد - المغرب 2017 الرابع الجزيرة - الإمارات الخامس الترجي - تونس 2018 الثاني العين - الإمارات الخامس الترجي - تونس 2019 السادس السد - قطر الرابع الهلال - السعودية الخامس الدحيل - قطر 2020 الثالث الأهلي - مصر السادس الجزيرة - الإمارات 2021 الرابع الهلال - السعودية الثالث الأهلي - مصر خرج من الدور الثاني الوداد - المغرب 2022 الرابع الأهلي - مصر الثاني الهلال - السعودية - الاتحاد - السعودية 2023 - الأهلي - مصر

ما أكثر الدول العربية تمثيلاً في تاريخ كأس العالم للأندية؟

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ظهر 16 ناديًا عربيًا من 7 دول عربية مختلفة في البطولة على مدار التاريخ على النحو التالي، لتصبح الإمارات الأكثر تمثيلاً بـ4 أندية، وجاء التمثيل على مستوى الدول على النحو التالي.

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الأندية عدد المشاركين الدولة أهلي دبي، الوحدة، الجزيرة، العين 4 الإمارات الرجاء، الوداد، المغرب التطواني 3 المغرب الهلال، النصر، الاتحاد 3 السعودية النجم الساحلي، الترجي 2 تونس السد، الدحيل 2 قطر الأهلي 1 مصر وفاق سطيف 1 الجزائر

ما هي أفضل المراكز للأندية العربية في تاريخ كأس العالم للأندية؟

الانجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف وقد خسر البطولة أمام بايرن ميونخ الألمانى، بطل دورى أبطال أوروبا، بهدفين دون مقابل، ليحقق المركز الثاني والميدالية الفضية.

وكرر العين الإنجاز ذاته في 2019 كمضيف، ثم نجح الهلال بطل آسيا في الوصول للمركز الثاني في نسخة 2022.

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