تاريخ العرب في كأس العالم للأندية، أفضل المراكز، وأكثر الدول تمثيلًا

منذ انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في عام 2000، والحضور العربي كان حاضرًا بشكل شبه دائم، بأول مشاركة لناديي الرجاء المغربي والنصر السعودي.
وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016.
وقبل انطلاق فاعليات البطولة لهذا العام، والتي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، نستعرض معكم بالتفصيل تاريخ المشاركات العربية في البطولة
ما هو تاريخ مشاركات العرب في كأس العالم للأندية؟Getty Images
|المركز
|النادي
|العام
|السادس
|النصر - السعودية
|2000
|السابع
|الرجاء - المغرب
|الرابع
|الاتحاد - السعودية
|2005
|السادس
|الأهلي - مصر
|الثالث
|الأهلي - مصر
|2006
|الرابع
|النجم الساحلي - تونس
|2007
|السادس
|الأهلي - مصر
|2008
|السابع
|أهلي دبي - الإمارات
|2009
|السادس
|الوحدة - الإمارات
|2010
|الثالث
|السد - قطر
|2011
|السادس
|الترجي - تونس
|الرابع
|الأهلي - مصر
|2012
|الثاني
|الرجاء - المغرب
|2013
|السادس
|الأهلي - مصر
|الخامس
|وفاق سطيف - الجزائر
|2014
|السابع
|المغرب التطواني - المغرب
|السادس
|الوداد - المغرب
|2017
|الرابع
|الجزيرة - الإمارات
|الخامس
|الترجي - تونس
|2018
|الثاني
|العين - الإمارات
|الخامس
|الترجي - تونس
|2019
|السادس
|السد - قطر
|الرابع
|الهلال - السعودية
|الخامس
|الدحيل - قطر
|2020
|الثالث
|الأهلي - مصر
|السادس
|الجزيرة - الإمارات
|2021
|الرابع
|الهلال - السعودية
|الثالث
|الأهلي - مصر
|خرج من الدور الثاني
|الوداد - المغرب
|2022
|الرابع
|الأهلي - مصر
|الثاني
|الهلال - السعودية
|-
|الاتحاد - السعودية
|2023
|-
|الأهلي - مصر
ما أكثر الدول العربية تمثيلاً في تاريخ كأس العالم للأندية؟GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images
ظهر 16 ناديًا عربيًا من 7 دول عربية مختلفة في البطولة على مدار التاريخ على النحو التالي، لتصبح الإمارات الأكثر تمثيلاً بـ4 أندية، وجاء التمثيل على مستوى الدول على النحو التالي.
2
|الأندية
|عدد المشاركين
|الدولة
|أهلي دبي، الوحدة، الجزيرة، العين
|4
|الإمارات
|الرجاء، الوداد، المغرب التطواني
|3
|المغرب
|الهلال، النصر، الاتحاد
|3
|السعودية
|النجم الساحلي، الترجي
|2
|تونس
|السد، الدحيل
|2
|قطر
|الأهلي
|1
|مصر
|وفاق سطيف
|1
|الجزائر
ما هي أفضل المراكز للأندية العربية في تاريخ كأس العالم للأندية؟
الانجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف وقد خسر البطولة أمام بايرن ميونخ الألمانى، بطل دورى أبطال أوروبا، بهدفين دون مقابل، ليحقق المركز الثاني والميدالية الفضية.
وكرر العين الإنجاز ذاته في 2019 كمضيف، ثم نجح الهلال بطل آسيا في الوصول للمركز الثاني في نسخة 2022.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
|النادي
|المركز
|-
|الأول
|الرجاء (المغرب)، الهلال (السعودية)، العين (الإمارات)
|الثاني
|الأهلي 3 مرات (مصر)، السد (قطر)
|الثالث
|النجم الساحلي (تونس)، الجزيرة (الإمارات)
|الرابع
|وفاق سطيف (الجزائر)، الاتحاد (السعودية)، الدحيل (قطر)
|الخامس
|الترجي (تونس)، الوحدة (الإمارات)، الوداد (المغرب)، النصر (السعودية)
|السادس
|أهلي دبي (الإمارات)، المغرب التطواني (المغرب)
|السابع