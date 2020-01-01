محدث | وليد الفراج يكشف عن مفاجأة بشأن كأس العالم للأندية 2020

قرار مفاجئ يخص مونديال الأندية القادم

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج أن كأس العالم للأندية 2020 المقرر إقامتها في ديسمبر القادم لن تُقام في موعدها بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، لكن موضحًا أنه لن يتم إلغاء البطولة بل فقط تأجيلها.

وأوضح الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد" المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية أن الاتحاد الآسيوي نفى تمامًا إبلاغه الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بإلغاء أو تأجيل مونديال الأندية 2020.

مضيفًا "تحدثنا مع عدة جهات بينها الاتحادين السعودي والآسيوي لكرة القدم وقد أوضحوا لنا أن مونديال الأندية 2020 لن تُقام في ديسمبر القادم بسبب جائحة كورونا، بل سيتم جدولتها لتُقام ربما في الربع الأول من عام 2021"

المزيد من الفرق

أضاف "هناك تنسيق بين الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة بطولتين لكأس العالم للأندية خلال عام 2021، وقد نفى أمين عام الاتحاد الآسيوي إبلاغ الاتحادات المحلية بإلغاء أو تأجيل مونديال الأندية".

وأتم "مصدر في الفيفا نفى تمامًا إلغاء البطولة، موضحًا أنه يُدرس حاليًا إقامتها في فبراير 2021، على أن تُقام النسخة التالية في موعدها المعتاد، ديسمبر 2021".

وأوضح الفراج أخيرًا أن الفيفا لن يلغي كأس العالم للأندية 2020 نظرًا لارتباطه بعقود إعلانية وأخرى خاصة بالبث ضخمة جدًا ولا يمكن التخلي عنها.

يُشار إلى أن كأس العالم للأندية 2020 من المقرر إقامتها في قطر، فيما مونديال الأندية 2021 سيُقام في الصين بنظام مختلف.

تقارير .. الاتحاد الآسيوي يبلغ الاتحادات بإلغاء كأس العالم للأندية

11 سبتمبر 2020

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في دوري أبطال آسيا، بإلغاء كأس العالم للأندية المقرر لها ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتسببت جائحة كورونا التي ضربت العالم، في تغيير مواعيد الأحداث الرياضية الكبرى، أو بإلغائها، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن الاتحاد الآسيوي أخطر الاتحادات الوطنية التي تشارك فرقها ببطولة دوري أبطال آسيا، بأن بطولة كأس العالم للأندية 2020 تم إلغاؤها.

وأضافت الصحيفة بأن نسخة كأس العالم للأندية 2021 التي كان مقررًا لها في الصين، سيتم اتخاذ قرار بإلغائها هي الأخرى، بسبب الأولمبياد وكوبا أمريكا.

وتستعد الفرق الآسيوية لاستئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في قطر، منتصف شهر سبتمبر الجاري في قطر، على شكل بطولة مجمعة، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

رسميًا .. تعديلات بنهائي دوري أبطال آسيا وإلغاء كأس الاتحاد

وكان ليفربول الإنجليزي هو آخر فريق توج بكأس العالم للأندية العام الماضي، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بالنهائي بهدف دون رد.

وحسم فريق بايرن ميونخ الألماني، بطاقة الصعود إلى كأس العالم للأندية، بعد التتويج بدوري أبطال آسيا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.