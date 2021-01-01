تعديلان على كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند

الفريق النيوزلندي انسحب من البطولة بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديلين في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال فبراير القادم ويُشارك بها عدة أندية أبرزهم النادي الأهلي المصري والدحيل القطري وبايرن ميونيخ الألماني.

وجاءت تلك الخطوة من جانب الفيفا بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي من البطولة بسبب عدم قدرته المشاركة في ظل الإجراءات الصحية المتبعة في بلاده لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأعلن فيفا في بيان رسمي استبعاد استاد خليفة الدولي من ملاعب البطولة، وقد كان مقررًا أن يحتضن مباراتين من مباريات مونديال الأندية.

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وبهذا لن يُستخدم في كأس العالم للأندية سوى ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي، على أن يستضيف الأخير المباراة الافتتاحية، فيما سيُتوج البطل على الملعب الأول يوم 11 فبراير القادم.

التعديل الثاني في البطولة كان موعد الافتتاح، إذ تغير من الأول من فبراير إلى الرابع من نفس الشهر، وقد تقرر صعود الدحيل القطري للدور الثاني بعد انسحاب أوكلاند.