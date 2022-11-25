بسبب السعودية .. فييري يحصل على الخنزير الذهبي!

حظ سعيد المرة المقبلة يا بوبو!

تحصل النجم الإيطالي كريستيان فييري على جائزة "الخنزير الذهبي" الساخرة الشهيرة بسبب توقعاته بخصوص كأس العالم قطر 2022.

فييري مستمر في تقديم برنامجه الشهير "بوبو تي في" أثناء المونديال رفقة نيكولا فينتولا وأنطونيو كاسانو ودانييلي أداني الحاضر في قطر للتعليق على المباريات.

وتم تقديم الجائزة الساخرة الشهيرة إلى النجم السابق بسبب توقعاته الخاطئة المستمرة بخصوص نتائج المونديال حتى الآن هو وبقية اللاعبين.

وتوقع فييري وكاسانو أن تخسر السعودية أمام الأرجنتين، بل وتراهنوا مع فينتولا أن اللقاء قد ينتهي بخسارة فادحة للسعودية تصل لفارق ثلاثة أو أربعة أهداف.

Questa sera a Striscia, Tapiro d’oro a @vieri_bobo dopo il flop della Bobo Tv su Raiuno per i Mondiali. @VStaffelli #striscialanotiziahttps://t.co/jbhJfqH3u2 — Striscia la notizia (@Striscia) November 23, 2022

يذكر أن السعودية فجرت مفاجأة كبرى بعد أن قلبت تأخرها بهدف ليونيل ميسي من علامة الجزاء إلى انتصار بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.