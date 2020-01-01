ما هي البلد التي شاركت في جميع نسخ كأس العالم لكرة القدم؟

هناك العديد من المنتخبات التي صنعت التاريخ في كأس العالم منذ نسخته الأولى، سواءً بعدد المشاركات القياسية أو حتى الفوز، فمن الأكثر مشاركةً؟

يعتبر كأس العالم هو أكثر بطولات كرة القدم شعبيةً، ويعد واحدًا من أكثر المسابقات الرياضية المعروفة بين أوساط محبي الساحرة المستديرة، بل حتى بين هؤلاء الذين لا يتابعون كرة القدم.

كانت النسخة الأولى من المونديال في عام 1930 وأقيمت في أوروجواي التي فازت، لتصبح أول بطل للكأس الذهبية وذلك في حضور 13 منتخبًا.

كان كأس العالم 2018 هو النسخة 21 من البطولة، وفازت بها فرنسا لترفع الكأس للمرة الثانية في التاريخ، بعد مونديال 1998 الذي أقيم على أرضهم وبين جماهيرهم.

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من المعلوم أن منتخب البرازيل هو البطل التاريخي للمونديال برصيد 5 كؤوس لكن ما هي البلد التي شاركت في جميع بطولات كأس العالم؟

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ما هي البلد التي شاركت في جميع نسخ كأس العالم؟

تعد البرازيل هي الدولة الوحيدة التي شاركت في جميع نسخ كأس العالم الـ21 منذ بدايته، ودائمًا ما كانت مرشحةً قوية للفوز باللقب، ولم لا؟ فهي البطل التاريخي للمونديال.

خاض المنتخب البرازيلي 109 مباراة في البطولة فاز بـ73 وتعادل في 18 وخسر 18، وطوال تاريخه سجل السليساو 229 هدفًا ومنيت مرماه بـ105 أهداف، وحصل منتخب السامبا على 237 أي بمعدل 2.17 نقطة في كل مباراة.

ثاني أكثر المنتخبات مشاركةً في كأس العالم هو ألمانيا بطل مونديال 2014، وشارك في 19 نسخة أي أنه لم يغب إلا عن نسختين، ويأتي خلفه المنتخب الإيطالي الذي لم يتخلف إلا عن نسختين من المونديال، لعل آخرها هي نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

منتخب الأرجنتين هو رابع أكثر منتخب شارك في كأس العالم برصيد 17 مشاركة، ويأتي خلفه منتخبات فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وأوروجواي برصيد 15 مشاركة لكلٍ منهم.