كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون في أبوظبي

النصر كان قد توّج بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اقترب من الاستقرار على ملعب مباراة كأس السوبر السعودي التي ستجمع بين فريقي النصر والتعاون.

التقارير قالت أن المباراة من المتوقع أن تُقام بين الدورين الأول والثاني في مدينة أبوظبي الإماراتية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

مساعد زوران يكشف حقيقة وجود خلافات بين أحد نجوم @AlNassrFC وزوران عندما كان الكرواتي مدربًا للفريق. pic.twitter.com/1vfT6jV14l — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة اعتادت على لعب مباراة السوبر خارج الديار، وكان أخر سوبر جمع بين فريقي الهلال والاتحاد في لندن.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل مباراة السوبر بشكل رسمي من قبل مجلس إدارة الاتحاد الجديد تحت قيادة ياسر المسحل.

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يُذكر ان النصر كان قد توّج بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما توّج التعاون ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد لأول مرة في تاريخه.