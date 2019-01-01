كأس الإمارات - شباب الأهلي يسقط أمام الظفرة والفجيرة يهزم حتا
تلقى شباب الأهلي الهزيمة الأولى له بكأس الخليج العربي الإماراتي أمام الظفرة بثنائية نظيفة، على استاد راشد، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.
الضيوف سنحت لهم فرصة التقدم في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، إلا أنه تم إهدارها من قبل جواو بيدرو.
وفي الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، سجل محمد سيف الهدف الأول للظفرة، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين عوّض بيدرو ضياعه لضربة الجزاء، وأحرز الهدف الثاني.
الهزيمة جمدت رصيد شباب الأهلي عند النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الظفرة، صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.
بهدفين مقابل لا شيء..#الظفرة يفوز على #شباب_الأهلي في الجولة الرابعة من #كأس_الخليج_العربي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2019
شاهد أهداف المباراة..#شباب_الأهلي_الظفرة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9LrTVi4A7Q
وفي إطار الجولة نفسها، فاز الفجيرة بهدف وحيد أمام حتا، على ملعب الأول.
هدف اللقاء الوحيد، جاء في الدقيقة 47 عن طريق جونثان بينتس.
الفوز رفع رصيد الفجيرة إلى النقطة السابعة في المركز الثاني، بينما يأتي حتا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
#الفجيرة يفوز على #حتا 1-0 في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية#الفجيرة_حتا#كأس_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2pic.twitter.com/IyNlZtuAIU— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2019