كأس إيطاليا .. أن تحقق بطولة في خمسة أيام

الحياة تعود إلى إيطاليا كروياً

تعود عجلة الكرة الإيطالية للدوران من جديد مساء الجمعة بعد توقف منذ مارس الماضي، وستكون العودة عبر منافسات كأس إيطاليا، ولقاءات إياب نصف النهائي بعد قرار اتحاد الكرة بأن تكون منافسات الكأس هي البداية ثم يعود الدوري.

إيطاليا التي عانت طوال الأسابيع الماضية مع فيروس كورونا وكانت أكثر الدول تأثراً بالجائحة تأمل اليوم أن يكون انطلاق الكوبا إيطاليا فرصة من أجل إعادة مظاهر الحياة الاجتماعية للبلاد، بينما تنظر الأندية للبطولة على أنها فرصة من أجل استعادة المستوى قبل الدوري، والأهم، إمكانية تحقيق بطولة في خلال فقط خمسة أيام.

وتقام لقاءان نصف النهائي يومي الجمعة والسبت، بينما سيكون النهائي في السابع عشر، أي فقط بعد أربعة أيام من لقاء نابولي وإنتر، مما يعني أن الفرق تحتاج لتحضيرات بدنية خاصة إذا أرادت الانتصار في المباراتين وضمان البطولة الأولى لها هذا الموسم.

اقرأ أيضاً .. صيف كروي ساخن ومصائب ريال مدريد وبرشلونة .. ماذا لو لم تحدث جائحة كورونا؟

نصف النهائي الأول سيجمع يوفنتوس على ملعبه أمام ميلان وذلك بعد سابق تعادلهما بهدف لكل جانب ذهاباً في "سان سيرو"، والآن سيكون المكسب بأي نتيجة أو التعادل السلبي كافياً لأصحاب الأرض للعبور للنهائي من جديد، خصوصاً وأن الغيابات تضرب الروسونيري.

وسيفتقد ميلان خدمات الثنائي الموقوف وأبرز لاعبيه هذا الموسم تيو هيرنانديز، الظهير الطائر وهداف الفريق، وزلاتان إبراهيموفيتش، مما يجعل ستيفانو بيولي، المدير الفني مجبراً على خطة طوارىء في ظل تعدد الغيابات وعدم الجاهزية الفنية والبدنية لعديد اللاعبين.

بيولي يعرف أنه يلعب مستقبله في كأس إيطاليا، إذ أن الانتصار بالبطولة قد يغير الحظوظ ويمنحه فرصة للاستمرار الموسم المقبل، حتى في ظل إصرار الصحافة على الوصول المتوقع للألماني رالف رانجنيك، ولكن التضارب حول منصبه بين مدرب ومدير رياضي يترك احتمالية ضئيلة لاستمرار بيولي.

في المقابل، ماوريتسيو ساري يعد العدة لاستئناف المسابقات من جديد، المدخن الشره ساعده التوقف في إبعاد شبح الانتقادات بعد الاهتزاز الكبير في مستوى الفريق وعدم تقديم "الساري بول" التي انتظرتها الإدارة والجماهير، والآن هو يعلم أنه أمام فرصة حقيقية لتخطي كل ذلك ببداية قوية بتحقيق الكأس ستعطيه دفعة للحفاظ على الدوري والتجهيز للأبطال في أغسطس.

في نصف النهائي الثاني سيحل إنتر ضيفاً على نابولي في "سان باولو" الخالي من جماهيره، مما يفُقد أصحاب الأرض ميزة مهمة وسلاح قوي كان دائماً ما يعول عليه، وإن كان لم يفده كثيراً في مقابلة الفريقين بالدوري عندما فاز النيراتزوري بنتيجة 3-1، أو في آخر مقابلة بكأس إيطاليا، إذ فاز إنتر 0-2 في 2016.

اقرأ أيضاً .. صور وأصوات وبث مباشر .. أفكار خارج الصندوق للتغلب على غياب جماهير كرة القدم

ويأتي أصحاب الأرض من فترة صعبة، إذ ضربته الإصابات بقوة وسيغيب عنه كوستاس مانولاس، ولم يتأكد بعد مشاركة الثلاثي ألان، فابيان رويز، ودريس ميرتينس، بينما واجه المدير الفني جينارو جاتوزو أياماً عصيبة بعد وفاة شقيقته، ولكن الأخير حاول إخراج اللاعبين من الأجواء السلبية ونظم حفل عشاء جماعي مساء الخميس.

في الجانب الآخر يعد أنطونيو كونتي العدة من أجل نهاية قوية لموسمه الأول مع إنتر، خصوصاً وأنه يعد الأكثر تضرراً من ضغط المباريات، إذ سيلعب خمسة مباريات في غضون ما يقل عن أسبوعين في حال بلوغه النهائي بسبب مباراته المؤجلة أمام سامبدوريا.

ويدخل إنتر المباراة وعينه على قلب النتيجة التي سقط بها ذهاباً بملعبه بهدف نظيف، وجهز كل أسلحته الهجومية، وعلى رأسها ثنائية لوكاكو ولاوتارو، بالإضافة للمتحمس لإثبات نفسه كريستيان إريكسن، والذي ستكون الأعين عليه بعد البداية البطيئة له مع النيراتزوري.

تختلف الدوافع والحظوظ والإمكانيات، ولكن الثابت يبقى أن كأس إيطاليا بمثابة الفرصة الذهبية لتحقيق بطولة في غضون أيام قليلة، وإعطاء أحد المتنافسين الأربعة تفوق معنوي مع استئناف السيري آ بعدها بأيام، فمن سيكون البطل في السابع عشر من يونيو؟