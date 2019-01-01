عقبة وحيدة تفصل حسن شحاتة عن تدريب مصر

الخيار وقع على بطل أفريقيا 3 مرات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات المخضرم حسن شحاتة قريبًا من تدريب المنتخب المصري خلفًا لخافير أجيري الذي رحل بخروج مصر من كأس أمم أفريقيا بعد خسارتها أمام جنوب أفريقيا في ثمن نهائي البطولة.

وأفادت مصادر صحفية أن وزير الرياضة المصري "أشرف صبحي" استطلع رأي حسن شحاتة في تدريب المنتخب ونال موافقته على الأمر، علمًا أنه كان أحد 5 مرشحين لتولي المهمة.

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وضمت قائمة المرشحين كلًا من حسام حسن وأحمد حسام ميدو وإيهاب جلال وحسام البدري، لكن الخيار وقع على بطل أفريقيا مع الفراعنة أعوام 2006 و2008 و2010.

وأفاد المصادر الصحفية ي أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري سيضم أحمد حسن في منصب مدير الكرة وحمادة صدقي في مدربًا عامًا وعصام الحضري مدربًا حراس المرمى.

وأوضحت أن هناك عقبة وحيدة أمام إعلان شحاتة مديرًا فنيًا لمصر، وهو قرار الاتحاد الدولي فيما يخص انتخابات اتحاد كرة القدم المصري، إذ لا يستطيع وزير الرياضة اتخاذ أي قرار خاص بالمنتخب سوى بعد استشارة فيفا.

وكان صبحي قد أرسل خطابًا للفيفا يطلب منه استثناء مصر من اللائحة الحالية التي تفرض عقد الانتخابات الخاصة باتحاد كرة القدم بعد 3 أشهر، عقب استقالة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلسه بعد الخروج من كأس امم أفريقيا.

وطلب الوزير من الفيفا تعيين لجنة مؤقتة تُدير اتحاد الكرة بجانب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد لمدة 15 شهرًا وتحديدًا حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، تجري بعدها انتخابات طبيعية في موعدها المحدد مسبقًا.

وينتظر الوزير رد الفيفا عليه بهذا الشأن، وفي حال الموافقة سيتم الإعلان رسميًا عن عودة حسن شحاتة لتدريب المنتخب المصري..