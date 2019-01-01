بلماضي يُفكر بقرار مفاجئ قبل مواجهة ربع النهائي

المباراة ستُقام في السويس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُفكر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالبقاء في القاهرة حتى يوم مباراة فريقه القادمة في كأس أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب الخُضر لربع نهائي البطولة بعدما سحق غينيا بثلاثة أهداف دون رد، وسيُواجه في دور الـ16 الفائز من مباراة مالي ضد كوت ديفوار المقامة حاليًا.

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وستُقام مباراة ربع النهائي في مدينة السويس المصرية يوم الخميس القادم، والتي تبتعد عن القاهرة مسافة ساعة ونصف تقريبًا بالحافلة.

صحيفة النهار أفادت أن بلماضي يُفكر في عدم التنقل للسويس لخوض اللقاء على ملعب السويس الجديد سوى يوم المباراة.

وأضافت أن المدرب يُفكر بإبقاء منتخب محاربي الصحراء في محل إقامته في القاهرة حيث وجد الراحة الكاملة، وبمواصلة تدريباته على ملعب بترو سبور الذي يتدرب عليه منذ وصل الأراضي المصرية.

يُذكر أن المنتخب الجزائري فاز في مبارياته الأربعة في البطولة حتى الآن، ويُعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب الثمين خاصة بعد خروج أصحاب الملعب "مصر" من ثمن النهائي، وقد خاض المنتخب 3 من مبارياته على ملعب الدفاع الجوي والرابعة على ملعب السلام.