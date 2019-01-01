بلماضي: خروج المغرب آلمني، وهو جرس إنذار لنا

الجزائر ستواجه غينيا في دور الـ16

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جمال بلماضي المدير الفني للجزائر أن خروج المغرب من كأس أمم أفريقيا أمام بنين آلمه كثيرًا، واصفًا ما حدث بأنه جرس إنذار لفريقه.

ويستعد منتخب الخُضر لمواجهة غينيا في دور الـ16 من البطولة والذي شهد تأهل السنغال وبنين أمس لربع النهائي يوم أمس.

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بلماضي قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة غينيا أن مرحلة دور المجموعات كان بمثابة بطولة مصغرة وانتهت بنجاح بعد حصادهم النقاط الكاملة، وأن المرحلة القادمة مختلفة تمامًا لأنها ستكون أشبه بمباريات الكؤوس.

وعن خروج منتخب أسود الأطلس، قال المدرب الجزائري "الأمر هزني كثيرًا، من المؤلم أن يُغادر مدرب أو فريق البطولة بسبب خطأ فردي، الأمر لفت انتباهنا وهو بمثابة جرس إنذار لنا".

أضاف "لا أظن أننا كنا بحاجة لخروج المغرب لنأخذ حذرنا، اللاعبون لديهم رغبة بالذهاب بعيدًا في البطولة، ويُدركون ما ينتظرهم".

تابع "تلقينا الكثير من الثناء لأدائنا في البطولة حتى الآن، نحن نستحق هذه الإشادة لكن الإكثار منها سيؤثر علينا سلبًا".

وحول لاعبيه وحالتهم المعنوية، قال "يجب على اللاعبين وضع أقدامهم على الأرض، لأننا لم نأت لمصر من أجل النجاح في الدورر الأول فقط، علينا مواصلة العمل بجدية وعدم الاستهانة بأي منافس".

تابع بلماضي "لقد استعدينا جيدًا لمباراة غينيا، ودرسنا منافسنا بدقة من جميع النواحي. في حال خسرنا أمام غينيا سيكون لأنهم أقوى منا لا غير، نحن لن نبحث عن تبرير للخسارة لو حدثت، الأفضل سيفوز باللقاء ويُواصل مشواره في البطولة، وفشلنا سيعني أن المنافس استحق انتصاره".

وختم المدرب تصريحاته بالتأكيد على عدم اهتمامه بلقب أفضل مدرب في البطولة، موضحًا أنه يتشرف بهذا اللقب لكن حصوله عليه يعود لتفوق لاعبيه على أرض الملعب وأن ما يهمه هو المضي بعيدًا في البطولة.