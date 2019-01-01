أندي ديلور يطلب من "فيفا 19" تغيير جنسيته

اللاعب الجزائري يوجه رسالة لفيفا 19

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه أندي ديلور مهاجم الجزائر رسالة إلى شركة "إي إيه سبورت" المسؤولة عن إدارة لعبة "فيفا 19" يطلب فيها تغيير جنسيته.

وكان مهاجم مونبلييه قد طلب تمثيل منتخب الخُضر قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا بأيام قليلة، واستجاب الاتحاد الجزائري لطلبه بالفعل وضمه المدرب جمال بلماضي لقائمة المنتخب في البطولة المقامة في مصر حاليًا.

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وقد كتب اللاعب على حسابه الرسمي في تويتر رسالة لمسؤولي فيفا 19 طالبهم خلالها بتغيير جنسيته من الفرنسية إلى الجزائرية.

إذ كتب "مساء الخير فيفا فرنسا، أنا لاعب جزائري، هل يُمكن تغيير العلم من فضلكم؟ شكرًا مقدمًا".

ولعب ديلور مباريات الجزائر الأربعة في كأس أمم أفريقيا، واحدة منهم أساسيًا كانت ضد تنزانيا والتي انتهت لصالح الخُضر بثلاثة أهداف دون رد.

وكان صاحب الـ27 عامًا قد سجل هدفًا في أولى مباراته بقميص الجزائر، وكانت أمام مالي وديًا وانتهت لصالحهم بنتيجة 3-2.

يُذكر أن الجزائر تستعد حاليًا لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعدما نجحت في إقصاء غينيا بثلاثة أهداف دون رد، وسيُقام اللقاء مساء الخميس القادم في استاد ملعب السويس الجديد.