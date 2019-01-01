مواجهة نارية لمصر وقمة بين نيجيريا والكاميرون - لقاءات دور الـ16 بكأس أفريقيا

مفاجآت في المتأهلين وظهور أول لمدغشقر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أُسدل الستار على دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019، والذي بدأ في 21 من يونيو الماضي.

النسخة الحالية من البطولة والتي تحمل رقم 32 شهدت أطول دور مجموعات في تاريخها بمشاركة 24 منتخبًا.

وحسم 12 منتخبًا تأهلهم إلى دور الـ16 كأول وثان المجموعات الست، بينما تم اختيار الرباعي غينيا وبنين والكونغو و كأفضل توالت في البطولة.

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وبذلك حُسمت مواجهات دور الـ16 بشكل رسمي كالتالي:

المغرب × بنين (5 يوليو)

السنغال × أوغندا (5 يوليو)

نيجيريا × الكاميرون (6 يوليو)

مصر × جنوب أفريقيا (6 يوليو)

مدغشقر × الكونغو (7 يوليو)

الجزائر × غينيا (7 يوليو)

مالي × كوت ديفوار (8 يوليو)

غانا × تونس (8 يوليو)

يذكر أن ربع النهائي من البطولة من المقرر أن يقام يومي 10 و11 من يوليو الجاري، على أن يكون نصف النهائي يوم 14، وتحديد المركز الثاني في يوم 17، أمام النهائي في 19 من الشهر نفسه.