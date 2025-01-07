3 مدن لاستضافة البطولة .. الاتحاد الآسيوي يُعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا 2027 في السعودية

تم تأكيد التفاصيل الخاصة بالبطولة رسميًا

أعلن الاتحاد الآسيوي رسميًا اليوم الثلاثاء المواعيد والملاعب الخاصة بالنسخة القادمة من كأس آسيا، والتي ستقام عام 2027 في السعودية وتضم 24 منتخبًا.

الاتحاد القاري أوضح خلال بيان ظهر على موقعه الرسمي أن البطولة ستنطلق في السابع من يناير 2027 وتستمر حتى الخامس من فبراير من نفس العام.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن البطولة ستُقام في 3 مدن سعودية هي العاصمة الرياض بجانب جدة والخُبر، مشيرًا إلى أن الإعلان عن ذلك جاء بمناسبة بدء العد التنازلي لمدة عامين على انطلاق البطولة.

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وستُقام مباريات الرياض على 5 ملاعب هي: ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ستاد جامعة الملك سعود، ستاد جامعة الإمام محمد بن سعود، ستاد المملكة آرينا، وستاد نادي الشباب، أما في جدة، فالمباريات ستقام في ملعبين هما ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية وستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، فيما سيتم تشييد ملعب جديد بمواصفات حديثة في الخُبر.

الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي نقل عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قوله "تحديد المواعيد واختيار الملاعب لكأس آسيا السعودية 2027 يمثل خطوة استراتيجية هامة في رحلتنا لاستضافة هذه البطولة. هذا الإعلان يتجاوز تحديد المواقع والجداول الزمنية؛ فهو يعكس التعاون المستمر على أعلى المستويات بيننا وبين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونحن نعمل على تنظيم بطولة استثنائية تحقق تطلعات القارة الآسيوية بأكملها".

وأضاف "

نحن نعمل دون كلل لضمان أن تكون الملاعب وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفّر تجربة لا تُنسى للاعبين والجماهير على حد سواء. ومع توقيت البطولة الذي يتناسب بشكل مثالي مع الفرق والمشجعين، نحن على ثقة بأننا سنقدم تجربة رياضية شاملة تمتد إلى ما هو أبعد من المباريات ذاتها، مما يصنع حدثاً فريداً يبرز مكانة السعودية كمركز رئيسي للفعاليات الرياضية الدولية".