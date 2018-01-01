وصول نسخة كأس آسيا 2019 إلى الإمارات

وصلت جولة كأس آسيا إلى ما يقارب 25 ألف كيلو متر في مدن مختلفة من قارة آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

انتهت جولة نسخة كأس آسيا 2019 بعدما وصلت منذ قليل إلى الإمارات، لتنتظر بطل النسخة الجديدة التي ستقام في الإمارات.

وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقررة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخب تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

ووصلت جولة كأس آسيا إلى ما يقارب 25 ألف كيلو متر في مدن مختلفة من قارة آسيا، على خلفية تجربة كأس العالم. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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🇵🇹 كرستيانو 7

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 بيل 6

🇺🇾 سواريز 5

🇦🇷 ميسي 5

🇪🇬 أبوتريكة 4 pic.twitter.com/nT5Y2GnXNz — جول مصر (@goaleg) December 19, 2018

وشهد وصول الكأس تواجد ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2019 في الإمارات، وكذلك طيران الإمارات الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي.

يُذكر أنه سيتم تقديم كأس جديد في النسخة المقبلة، وذلك للمرة الأولى بعد مرور 62 عام على التاريخ العريق للبطولة.