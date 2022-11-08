"قيموا رونالدو بنهاية الموسم.. وانتظروه في كأس العالم"

أسطورة النادي يطالب الجماهير بالصبر على كريستيانو

واصل أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند الدفاع عن زميله السابق في الملاعب، كريستيانو رونالدو، رغم الهبوط الحاد في مستوى البرتغالي خلال الفترة الأخيرة.

وقال فيرديناند في معرض حديثه عبر "يوتيوب" عن بعض أزمات مانشستر يونايتد خصوصًا بعد الانقياد لهزيمة محبطة 3-1 من أستون فيلا: "لم يقدم الأفضل أمام أستون فيلا، لكن الوقت كفيل بمنحنا كل الإجابات نهاية الموسم، علينا أن ننظر في النهاية إلى الأهداف وما فعله للفريق".

وأضاف: "إنه لا يصوب حاليًا على المرمى كما أعرفه، لكن هناك ارتفاعات وانخفاضات طبيعية على مدار الموسم، الصراع الآن صراع لياقة بالنسبة له، إذا لعب جيدًا في كأس العالم فسيعود أقوى، ولكن بشكل عام أنت لا تعرف كم من المباريات تحتاج لتستعيد لياقتك!".

وأردف: "من الصعب أن تصل إلى مستوى اللاعبين الذين يشاركون باستدامة وأنت تكتفي بالتدريب فقط، المباريات تكون مليئة بالأحمال بخلاف التدريبات".

وختم: "يتم الحكم على اللاعبين بناء على الأهداف التي سجلوها، أعني هنا المهاجمين، رونالدو لن نحكم عليه إلا وفق هذا المعيار، وبالمناسبة لا أتوقع أن أيًا من لاعبي مانشستر بمن فيهم رونالدو يلعب بالمستوى الذي نتوقعه في الوقت الحالي".