الصفقة تعود للحياة من جديد

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عن لاعب جديد إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد رحيل نجمه ماركو فيراتي إلى العربي القطري.

فيراتي رحل بشكل غير متوقع إلى العربي مقابل 45 مليون يورو بعد فترة من ارتباطه بالهلال السعودي، ويبدو أن الألماني يوليان دراكسلر سيلحق به في قطر خلال الأيام القليلة القادمة.

شبكة "سكاي" الألمانية قالت إن صفقة انتقال دراكسلر للأهلي عادت للحياة من جديد ومن المقرر أن تتم خلال الأيام القليلة القادم بعدما تعطلت بسبب مشاكل شخصية مر بها صاحب الـ29 سنة الفترة الأخيرة.

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وكانت المفاجأة في الصفقة هي قيمة انتقال اللاعب، حيث من المقرر أن ينضم دراكسلر للنادي القطري مقابل 20 مليون يورو وهو مبلغ أعلى بكثير من قيمة اللاعب الذي قضى الموسم الماضي مُعارًا إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

ويهدف باريس من خلال هذه الخطوة لإيجاد التوازن في ميزانية النادي لتفادي أي أزمة مستقبلية من قبل الاتحاد الأوروبي بخصوص ضوابط اللعب المالي النظيف.

يذكر أن المدافع السنغالي عبده ديالو رحل هو الآخر عن باريس هذا الصيف منتقلًا إلى قطر، ليلعب بجوار زميله فيراتي في صفوف العربي في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليون يورو.