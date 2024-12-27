أغلى من مبابي.. مفاجأة محبطة لجماهير ريال مدريد بسبب لامين يامال!

يامال يتفوق على مبابي...

تفوق لامين يامال، نجم برشلونة، على نظيره كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في القيمة التسويقية حتى نهاية عام 2024، وأصبح أغلى لاعب في الفريق الكتالوني.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن القيمة التسويقية للامين يامال، وصلت إلى 180 مليون، كأعلى لاعبي برشلونة، وفي المركز الثاني بالدوري الإسباني، بالتساوي مع جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد.

ويتصدر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، والمتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر، قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في الدوري الإسباني، وبلغت 200 مليون يورو، بينما وصل زميله في الفريق الملكي، إلى 160 مليون يورو.

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وفي سياق متصل ارتفعت القيمة السوقية لفريق برشلونة، بشكل عام بمقدار 70.5 مليون يورو، عن بداية الموسم، بعد ارتفاع قيمة عدد من اللاعبين على رأسهم بيدري، والذي وصلت قيمته إلى 100 مليون، وكذلك رافينيا، أصبح 80 مليون يورو.

بينما تراجعت قيمة بعض لاعبي الفريق الكتالوني، مثل جافي، الذي خسر 10 ملايين من قيمته السوقية، وكذلك فرينكي دي يونج، تراجع 15 مليونًا، مع اقتربنا من نهاية عقده في ختام الموسم الحالي، وبنفس القيمة تراجع رونالدو أراخو.