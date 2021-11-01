قيمة انتقال ضخمة.. نيوكاسل يحدد مدربه المنتظر

يواصل نادي نيوكاسل الإنجليزي بحثه عن مدرب جديد يمكنه قيادة الفريق في المرحلة الجديدة، تحت أنظار الإدارة السعودية للنادي.

نيوكاسل قرر مؤخرًا إقالة ستيف بروس من منصب المدير الفني، بعد تراجع أداء الفريق بشكل ملحوظ في الدوري الإنجليزي، ومعاناته للهروب من مناطق الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وارتبط نيوكاسل مؤخرًا بعدد من المدربين أبرزهم إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، وباولو فونسيكا مدرب روما السابق، والإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

لكن في الوقت الحالي، يبدو أن هناك مرشحًا جديدًا دخل بقوة في دائرة الترشيحات، حسب تأكيد الصحفي باتريك بيرجر مراسل قناة "سبورت 1" الألمانية.

بيرجر، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال أصبح المرشح الأوفر حظًا لتدريب نيوكاسل.

وكتب بيرجر: "أوناي إيمري هو المفضل الآن ليصبح مدرب نيوكاسل الجديد".

وأضاف: "إدارة نيوكاسل تدفع الصفقة في الوقت الحالي، ليتولى مدرب آرسنال السابق المهمة خلال فترة التوقف الدولي المقبل".

واختتم بيرجر: "نيوكاسل يمكنه دفع قيمة انتقال ضخمة لإنهاء عقد إيمري مع فياريال".

عدد من التقارير الصحفية الإنجليزية، وعلى رأسها صحيفة "ديلي ميل" أكدت اهتمام نيوكاسل بالتعاقد مع إيمري.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن عقد إيمري مع فياريال يتضمن بالفعل شرطًأ جزائيًا تبلغ قيمته 8.2 مليون يورو، وأن نيوكاسل لن يمانع دفع هذه القيمة للحصول على خدمات المدرب الإسباني.

يذكر أن فياريال يعاني في الموسم الحالي من الدوري الإسباني بعد أن حقق ثلاثة انتصارات فقط بعدما لعب 11 جولة، ليحتل المركز 13 في ترتيب "الليجا".

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