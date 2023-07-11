ما سعر بيع نجم ليفربول السابق؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يستعد لبيع ساديو ماني، نجم الفريق هذا الصيف.

وانضم ماني، إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي قادمًا من ليفربول، ولكن لم يظهر بمستواه المعروف لذلك يرغب النادي الألماني في التخلص منه.

ووفقًا لصحيفة "سكاي ألمانيا" فأن بايرن ميونخ يريد بيع ماني مقابل 20 مليون يورو فقط هذا الصيف.

وأشارت تقارير صحفية عن اقتراب نجم ماني، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدًا فريق الأهلي الذي يسعى لتدعيم صفوفه بالنجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشارك ماني مع بايرن ميونخ في 37 مباراة بالموسم المنقضي ونجح في تسجيل 11 هدفًا فقط.